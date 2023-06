Lazio: Bonafoni (Pd), in 100 giorni di amministrazione Rocca soltanto patrocinio tolto a Roma Pride

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un bilancio di certo "non positivo quello dei primi 100 giorni di Giunta Rocca. Al di là dell'ordinaria amministrazione e della naturale prosecuzione di quanto avviato nella scorsa legislatura, la nuova Amministrazione non ha ancora mostrato con chiarezza dove vuole portare la nostra Regione nei prossimi anni". Così in una nota la consigliera del Partito democratico Marta Bonafoni, presidente della XIII Commissione Trasparenza e pubblicità. "Nessun atto politico, insomma. E un grande punto interrogativo sulle progettualità del Pnrr: dopo i tanti proclami della campagna elettorale, nessuna risposta su questo tema fondamentale è stata data, anche quando abbiamo interpellato direttamente la nuova Amministrazione. Paradossalmente l'unica questione rilevante, che ha avuto in questi mesi un impatto anche mediatico importante, è stata la brutta vicenda del patrocinio tolto al Roma Pride".(Com)