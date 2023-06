Diritti: Zanella (Avs), Roccella venga in Parlamento a spiegare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A questo punto la ministra Roccella venga a riferire in parlamento. Ieri ha sostenuto, riguardo alla vicenda delle mamme lesbiche padovane, che la procedura da seguire, come per tutte le coppie omogenitoriali, è quella adottiva, cioè della stepchild adoption, oggi parla di una sanatoria, ci chiediamo: è gli altri? Noi vogliamo la certezza il diritto, è importante dare una svolta legislativa a queste situazioni mettendo al centro ovviamente la tutela dei minori". Lo chiede Luana Zanella, capogruppo di Alleanza verdi e sinistra alla Camera. (Rin)