Germania-Italia: ex consigliere di Merkel, Draghi avvertì cancelliera su Putin

- Nel giugno del 2021, durante un incontro a Berlino, l’allora presidente del Consiglio, Mario Draghi, mise in guardia l’ex cancelliera Angela Merkel dal capo dello Stato russo, Vladimir Putin. È quanto rivelato da Lars-Hendrik Roeller, già consigliere di Merkel per l’Economia, durante il convegno “Twenty years of Italy in Berlin. The outlook of the German-Italian relationship”. Nel racconto di Roeller, durante l’incontro con Merkel, Draghi “parlò di difesa europea”. Nel corso del colloquio, l’allora presidente del Consiglio affermò: “L’unica lingua che Putin capisce è la forza, facciamo qualcosa”. (Geb)