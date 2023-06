Aborto: Radicali su cimitero feti, Garante condanna Comune Roma a pagare 176 mila euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Garante per la protezione dei dati personali ha condannato Roma Capitale al pagamento della somma di 176.000 euro per la diffusione illecita di dati relativi alla sfera di riservatezza e salute delle donne, riconoscendo al contempo le responsabilità di Ama e della Asl Roma 1 nella violazione del diritto all'anonimato, nell'ambito della denuncia mossa dalla campagna a sostegno delle donne che dopo aver abortito a Roma hanno scoperto il loro nome su una croce cattolica al Cimitero Flaminio di Prima Porta. Lo rendono noto Giulia Crivellini e Francesco Mingiardi, avvocata e tesoriera di Radicali Italiani e avvocato della causa per la campagna Libera di Abortire. "Era l'8 marzo del 2021 quando, in difesa di Francesca Tolino - si legge nella nota - una delle prime donne che scoprì l'esistenza di una croce a suo nome - depositavamo presso il Tribunale civile di Roma l'azione popolare contro l'azienda ospedaliera San Giovanni, Ama e Asl con l'obiettivo di fermare la pratica illegale della sepoltura dei feti senza il consenso della donna e in violazione della privacy". (segue) (Com)