Aborto: Radicali su cimitero feti, Garante condanna Comune Roma a pagare 176 mila euro (2)

- "A seguito delle evidenze emerse negli atti processuali della nostra azione civile presso il Tribunale di Roma riteniamo la pronuncia del Garante per la Privacy un'enorme vittoria per le migliaia di persone che, non solo a Roma, vedono calpestati i propri diritti. In questi anni abbiamo posto le armi del diritto al servizio dei diritti, anche e soprattutto di quelli riproduttivi, per ricordare che la nostra libertà di scelta non può ritrovarsi crocifissa e negata in una qualsiasi fase dell'interruzione volontaria di gravidanza - prosegue la nota -. E continueremo a farlo. Le nostre conquiste a Roma segnano un precedente chiaro per tante altre amministrazioni italiane rispetto a procedure che ancora oggi diventano occasione per scorrettezze colpose o dolose nei confronti di diritti garantiti dalle leggi". (Com)