Vaticano: Papa, sarò a Giornata mondiale della gioventù a Lisbona, medici hanno dato ok

- Papa Francesco è pronto a partire per la Giornata mondiale della Gioventù in programma a Lisbona ad agosto. "Mancano 40 giorni, come una Quaresima, all'incontro di Lisbona. Io sono pronto! Ho già tutto, non vedo l'ora di andare! Alcuni pensano che per via della malattia non posso andare, ma il medico mi ha detto che posso, quindi sarò con voi". Queste le parole del Pontefice in un videomessaggio ai giovani che lo attenderanno alla Gmg in Portogallo. Francesco mostra nel video lo zaino con il logo dell'incontro. (Civ)