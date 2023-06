Algeria-Germania: incontro ministri Esteri, focus su iniziativa di pace Tebboune per crisi ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’Algeria, Ahmed Attaf, e l’omologa tedesca, Annalena Baerbock, si sono incontrati a Berlino per discutere dell’iniziativa di pace proposta dal presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, per la crisi ucraina. In una conferenza stampa congiunta con Baerbock, Attaf ha riferito oggi che l’Algeria considera sia l’Ucraina che la Russia “Paesi amici” e desidera svolgere un ruolo di mediazione tra i due, definendo gli eventi della guerra russo-ucraina "dolorosi". Il capo della diplomazia algerina ha inoltre affermato che “il presidente russo, Vladimir Putin, ha accettato questa proposta in una conferenza stampa”, sottolineando anche l'importanza “di un'analoga volontà da parte dell'Ucraina di procedere verso la pace”. (Ala)