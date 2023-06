Venezuela-Russia: ambasciatore russo a Caracas, cooperazione energetica continua malgrado ostilità Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partenariato strategico tra Venezuela e Russia nel settore energetico è protetto in modo affidabile dalle azioni ostili dell'Occidente. Lo ha dichiarato l'ambasciatore russo in Venezuela, Sergej Melik-Bagdasarov in un'intervista all’emittente "Rossija 24". "La nostra cooperazione nel settore energetico continua. Nonostante le cosiddette sanzioni, tutte e cinque le imprese russo-venezuelane (impegnate) nel campo della produzione di petrolio continuano a funzionare con successo", ha affermato il diplomatico. Melik-Bagdasarov ha inoltre aggiunto che le società russe e venezuelane continueranno a lavorare per approfondire la collaborazione tra loro "in tutte le direzioni". (Rum)