Partecipate: Roma Metropolitane, Gualtieri incontra sindacati, domani sblocco quattordicesima

22 luglio 2021

- Si è svolto oggi pomeriggio un incontro in Campidoglio tra il sindaco Roberto Gualtieri, l'assessore alla Mobilità Eugenio Patané e i rappresentanti Cgil, Cisl e Uil, in merito alla vicenda di Roma Metropolitane. È quanto comunica il Campidoglio in una nota. Il sindaco Gualtieri ha spiegato: "L'incontro di oggi è stata l'occasione di un confronto positivo che ha consentito di fare chiarezza su una serie di passaggi importanti nel percorso intrapreso per rilanciare una realtà strategica nelle politiche della mobilità cittadine, in modo da porre rimedio alla sciagurata decisione che abbiamo ereditato di messa in liquidazione di Roma Metropolitane". Nel dettaglio è stato assicurato il pagamento ai lavoratori della quattordicesima già nella giornata di domani. È stato inoltre garantito entro luglio il pagamento della mensilità di giugno, dopo la recente erogazione di quelle arretrate. (segue) (Com)