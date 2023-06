Governo: Magi, Santanchè in conflitto di interessi e "Open to sfruttamento", si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prima ancora dell’inchiesta di 'Report' su Santanchè 'Open to sfruttamento' era chiaro a tutti l’evidente conflitto di interessi nella sua doppia veste di ministro del Turismo e imprenditrice nella balneazione. Nel momento in cui siamo sotto la lente d’ingrandimento per la mancata applicazione della direttiva Bolkestein sulle spiagge, Giorgia Meloni non ha idee migliori se non quella di mettere Santanchè a guardia della corporazione dei balneari, non facendo gli interessi né dell’Italia né degli italiani che quest’anno più che mai vedranno a causa dei rincari la piaga della mancanza di concorrenza. Noi siamo garantisti e non chiediamo le dimissioni solo dopo 'Report': le chiedevamo già prima alla luce del gigantesco conflitto di interessi che si porta dietro. Ad ogni modo è doveroso che Santanchè dia spiegazioni rispetto all’inchiesta di Report e alle pesanti accuse sul mancato pagamento e allo sfruttamento di dipendenti e fornitori che le vengono rivolte". Lo scrive su Twitter Riccardo Magi, segretario e deputato di +Europa. (Rin)