Lombardia: commissione d'inchiesta incidenti sul lavoro, Dozio (Lombardia Ideale), presidio importante su tematica di civiltà

- La Commissione d'inchiesta incidenti sul lavoro "rappresenta un presidio istituzionale importante da parte di Regione Lombardia, da sempre attenta a un tema di fondamentale valore civile". Lo afferma in una nota Jacopo Dozio, Consigliere regionale di Lombardia Ideale – Fontana Presidente, membro della Commissione d'inchiesta incidenti sul lavoro. "Siamo convinti - prosegue Dozio - che nel nostro ruolo dobbiamo mettere in campo ogni sforzo per far sì che la formidabile macchina produttiva lombarda sia altrettanto efficiente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel ribadire che la Commissione deve monitorare attivamente il fenomeno in modo capillare sul territorio attraverso l'interlocuzione con i soggetti coinvolti, abbiamo ben chiara l'idea che non possiamo ergerci a mera 'guardia' nei confronti delle imprese". "Dobbiamo garantire massimo sostegno ai datori di lavoro, per lo più realtà aziendali di dimensioni medie e piccole, perché il loro impegno in tema di sicurezza sia sostenibile e non rappresenti l'ennesimo capestro normativo oltremodo penalizzante in una fase per loro già terribilmente complicata dal punto d vista economico. Riteniamo che la via maestra sia quella della formazione e della collaborazione tra tutte le parti coinvolte, senza controproducenti derive ideologiche e con la volontà di raggiungere gli obiettivi comuni della crescita e della massima sicurezza per chi lavora", ha poi concluso il membro della commissione. (com)