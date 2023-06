Aerospazio: Airbus e Aura Aero collaborano per decarbonizzazione formazione dei piloti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Airbus Flight Academy Europe, società controllata al 100 per cento da Airbus che fornisce servizi di addestramento per i piloti delle Forze Armate francesi e per i cadetti civili, ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con Aura Aero, un costruttore di aeromobili specializzato in progetti completamente elettrici, per approcciare insieme la decarbonizzazione per l'addestramento dei piloti introducendo aeromobili a propulsione elettrica per la formazione dei piloti commerciali e militari. Lo riferisce un comunicato. In base all'accordo, Airbus Flight Academy Europe collaborerà allo sviluppo iniziale di Integral E, un velivolo da addestramento biposto completamente elettrico, ideale per le fasi iniziali della formazione dei piloti. Operando da un campo di volo dotato di compressori, Integral E può essere caricato in 20-30 minuti, garantendo all'aeromobile un'autonomia di volo di un'ora. Airbus aspira a guidare il percorso verso un'industria aerospaziale decarbonizzata, sperimentando tecnologie innovative, tra cui soluzioni a basse emissioni, mentre fornisce e migliora continuamente i prodotti a basso consumo di carburante. (Com)