Libia: think tank italiani lanciano l’idea di una “nuova iniziativa” dell’Europa

- L’Italia e l’Europa dovrebbero "moltiplicare i propri sforzi” in Libia per porre fine all’instabilità politica e “non lasciare l’iniziativa in mano a soggetti terzi”, come ad esempio la Russia, “che potrebbero avere interessi differenti o divergenti in un mondo sempre più improntato alla multipolarità”. E’ quanto si legge nel paper “Libia: una crisi pluridimensionale nuova roadmap, riallineamenti regionali e criticità del Maghreb profondo”, risultato del lavoro congiunto dei think tank che partecipano al progetto di ricerca finanziato dalla Farnesina “Comunità italiana di politica estera” e redatto da Ecfr (Arturo Varvelli, Lorena Stella Martini, Umberto Profazio, Alberto Rizzi), Aspen (Roberto Menotti), CeSPI (Daniele Frigeri, Mattia Giampaolo), Iai (Andrea Dessì, Leo Goretti), Ispi (Aldo Liga, Chiara Lovotti, Valeria Talbot). “Una nuova iniziativa europea potrebbe essere utilizzata per ottenere il sostegno degli Stati Uniti, soprattutto ora che iniziano a essere maggiormente preoccupati dell’instabilità nordafricana e in particolare della presenza russa nel Maghreb profondo”, afferma il rapporto. (segue) (Res)