Libia: think tank italiani lanciano l’idea di una “nuova iniziativa” dell’Europa (2)

"L'insostenibilità dello status quo è emersa diverse volte, non da ultimo con gli scontri avvenuti a Tripoli alla fine di agosto 2022, che hanno scosso le fragili fondamenta della tregua precaria tra fazioni avverse", si legge nel rapporto, sottolineando come la mancanza di un accordo di pace definitivo "stia progressivamente conducendo a una sorta di conflitto congelato". Parte delle fazioni libiche trae benefici dall'attuale status quo, mentre con il voto esse rischiano di perdere privilegi consolidati. "Ma è proprio per questa motivazione che l'impegno europeo dovrebbe essere maggiore, facendo cogliere ai libici, per esempio, come l'instabilità politica faccia progressivamente perdere le opportunità di una ricostruzione e valorizzazione del settore principale dell'economia del Paese, quello degli idrocarburi, che avrebbe bisogno di costanti investimenti e che darebbe alla Libia la possibilità di una rinnovata rilevanza strategica data la necessità europea di sostituire le forniture energetiche dalla Russia con altre fonti", aggiunge il paper.