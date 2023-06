Libia: think tank italiani lanciano l’idea di una “nuova iniziativa” dell’Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La comunità internazionale, specialmente quella occidentale, vede spesso le elezioni come un possibile punto di svolta positivo per Paesi che affrontano lunghe crisi politiche e militari. “La realtà è che non possiamo invece continuare a guardare alle consultazioni elettorali come alla panacea di ogni male”, riferisce il paper, spiegando che in Libia manca ancora una legge elettorale condivisa, manca un quadro costituzionale solido, manca un sistema di check and balance chiaro. “Tutti questi elementi sono stati concause del fallimento delle elezioni del 2021. E tutti questi passaggi non possono essere elusi per arrivare progressivamente al momento opportuno affinché le elezioni si tengano. E proprio per questo richiedono uno sforzo europeo eccezionale nel supporto alla missione delle Nazioni Unite”, conclude il rapporto. (Res)