Imprese: premio Moige, tre riconoscimenti alla Me Production

- La Me Production, società leader nella produzione di contenuti in branded content in Italia, quest’anno ha conquistato ben tre riconoscimenti (Bell'Italia in Viaggio, Energie in Viaggio, Senti che fame! Nonna pensaci tu) dell'Osservatorio Media del Moige che ha premiato i migliori prodotti "family friendly" della stagione 2022-2023 nella guida "Un anno di zapping e di streaming". Il produttore Elio Bonsignore in una nota - É un'emozione unica e una soddisfazione per i sacrifici e il lavoro che c'è dietro un programma. Su 300 programmi avere questo riconoscimento ti dà modo di capire che quello che hai fatto è servito a qualcosa. La responsabilità in questo momento storico è creare contenuti adatti alla famiglia che siano edificanti - ha aggiunto -. Sappiamo che i più giovani possono fruire contenuti spesso tossici e nocivi, il fatto che ci sia un organo che faccia da controllo e che questo si estenda anche ai new media credo sia di fondamentale importanza per i ragazzi". La Me Production in questi dieci anni di attività ha investito molto sui giovani, dando opportunità di lavoro e di formazione ai mestieri della televisione, è una casa di produzione indipendente che ha saputo specializzarsi nella costruzione di contenuti, storytelling e format originali dando opportunità di comunicazione alle più grandi aziende italiane, ai più importanti enti pubblici italiani, nel rispetto assoluto delle opportunità di intrattenimento per gli spettatori di reti generaliste e non, una realtà abbastanza unica nel suo genere, in un mercato sempre più globale dominato dai colossi. Me Production è anche produttore de I viaggi del cuore in onda su Canale5 Mediaset, e che lo scorso febbraio ha intervistato Papa Francesco, ripercorrendo il decennale di Pontificato. (Com)