Governo: Musumeci, Meloni era impegnata altrove, nessun problema politico

- Il Consiglio dei ministri che aveva all’ordine del giorno anche il Disegno di legge quadro in materia di ricostruzione post calamità è stato rinviato perché "la presidente del Consiglio era impegnata altrove e ci ha chiesto la cortesia di essere presente tra qualche giorno, tutto qua”. Lo ha detto il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, uscendo da palazzo Chigi dopo un Cdm lampo che ha esaminato solo alcune leggi regionali. “Nessun problema – ha aggiunto –, non vi inventate problemi che non esistono, nessun problema politico". (Rin)