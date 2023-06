Cina: Puglierin (Ecfr), Xi vuole rendere il mondo più dipendente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La strategia del presidente cinese, Xi Jinping, è “rendere il mondo più dipendente dalla Cina e la Cina meno dipendente dal mondo”. Pechino sta pianificando di trasformare le dipendenze in uno “strumento” di politica di potenza. È quanto affermato da Jana Puglierin, direttrice della sede di Berlino del Consiglio europeo per le relazioni internazionali (Ecfr), durante il convegno “Twenty years of Italy in Berlin. The outlook of the German-Italian relationship”. L’evento è in corso presso l’ambasciata d’Italia a Berlino, per celebrare il 20mo anniversario della sua riapertura. (Geb)