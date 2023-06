Cultura: dal 22 al 25 giugno la sesta edizione di Filming Italy Sardegna al Forte Village

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata oggi a Cagliari, alla presenza dell’Assessore del Turismo, Gianni Chessa, la sesta edizione del Filming Italy Sardegna Festival, che si terrà dal 22 al 25 giugno a Forte Village di Cagliari. “Il cinema rappresenta un importante veicolo per accrescere l’attrattività e la competitività della nostra Isola e il Filming Italy Sardegna Festival è certamente un’occasione di promozione che ci dà la possibilità di esportare nel mondo l’immagine di un’Isola dalle bellezze straordinarie, sostenibile e ricca di potenzialità – spiega il Presidente della Regione, Christian Solinas - La collaborazione della Regione su eventi internazionali di questo genere si inquadra in un ampio progetto di promozione della Sardegna, che ha come obiettivo quello di far conoscere zone e caratteristiche meno note, a partire da un immenso patrimonio storico-culturale che insieme a quello ambientale fa dell’Isola una terra unica, attrattiva e di grandi potenzialità”. (segue) (Rsc)