Cultura: dal 22 al 25 giugno la sesta edizione di Filming Italy Sardegna al Forte Village (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna è quindi al centro dell’interesse cinematografico, questa volta per tre giornate vissute nel Sud Sardegna, con numerosi ospiti di carattere nazionale e internazionale, alcuni dei quali presenti alla presentazione del festival, come gli attori Christopher Walken, per la prima volta in Sardegna, Dennis Quaid, Daniela Melchior,che presenterà Fast & Furious 10, Francesca Chillemi (madrina del festival), Claudia Gerini (Presidente della Giuria), Ricky Menphis, Fausto Brizzi, Alessandro Nivola, di origini nuoresi, e molti altri. “La promozione turistica della Sardegna passa anche attraverso le manifestazioni e gli eventi cinematografici importanti come questo - ha spiegato l’Assessore del Turismo, Gianni Chessa - che abbiamo il piacere di ospitare nuovamente nella nostra Isola. Anche attraverso il cinema abbiamo la possibilità di far conoscere e apprezzare la Sardegna non solo per le sue bellezze naturali ma per le potenzialità che esprime. Il cinema rappresenta in questo senso un fondamentale strumento di valorizzazione del territorio”, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas. (Rsc)