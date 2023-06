Speciale infrastrutture: Ucraina, governatori di Kherson e Crimea, attacco ucraino danneggia il ponte Chongar - foto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un attacco missilistico ucraino ha colpito il ponte Chongar che collega la regione di Kherson con la penisola di Crimea. È quanto riferito dai governatori russi delle due regioni di Kherson e Crimea, Vladimir Saldo e Sergej Aksjonov, su Telegram. Secondo quanto riferito, il traffico lungo questa infrastruttura molto trafficata “è stato deviato” su tratte diverse. Secondo Saldo, la strada è stata danneggiata ma non si segnalano vittime. Secondo il funzionario russo, sembra che siano stati dei “missili Storm Shadow” siano stati usati per effettuare l'attacco. Aksjonov ha comunicato che squadre di pronto intervento “stanno esaminando il sito per determinare” quando sarà possibile riprendere il traffico attraverso il ponte. Conosciuto come "la porta della Crimea", il ponte Chongar è uno dei pochi ponti che collegano la Crimea con la terraferma. Tali infrastrutture rappresentano un'alternativa allo stretto istmo che collega la penisola e la terraferma. (Rum)