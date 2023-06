Speciale infrastrutture: Ucraina, autorità di Dnipropetrovsk, attacco russo provoca danni a case e infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un nuovo attacco missilistico lanciato contro la regione di Dnipropetrovsk ha danneggiato abitazioni private e infrastrutture. E' quanto ha affermato il presidente del Consiglio regionale di Dnipropetrovsk, Nikolaj Lukashuk. In particolare, l'attacco ha colpito dieci abitazioni private, due autorimesse e due autovetture, nonché un gasdotto, un acquedotto e una linea elettrica. "Fortunatamente, non ci sono vittime e feriti. In altre aree della regione la notte è trascorsa in maniera tranquilla", ha scritto Lukashuk su Telegram. (Kiu)