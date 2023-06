Speciale infrastrutture: Nord Stream, media, lo yacht “Andromeda” ha fatto tappa in Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo yacht “Andromeda” avrebbe fatto tappa in un porto della Polonia, mentre era in navigazione nel Mar Baltico dove potrebbe essere stato impiegato nel sabotaggio dei Nord Stream 1 e 2, i gasdotti tra Russia e Germania esplosi nella notte del 26 settembre 2022. È quanto rivelato da un'inchiesta condotta dall'emittente televisiva “Ard” con il quotidiano “Sueddeutsche Zeitung”, il settimanale “Die Zeit” e altri media internazionali. In precedenza, era stato reso noto che l'imbarcazione era salpata da Rostock, si era fermata a Wiek sull'isola tedesca di Ruegen e poi si era diretta verso quella danese di Christianso, nell'area dove è avvenuta la deflagrazione dei gasdotti. Ora, da documenti della procura di Danzica, emerge che da Ruegen la “Andromeda” si è diretta in un porto della Polonia non precisato dove è rimasta per 12 ore. Durante questo periodo, lo yacht e il suo equipaggio di sei persone sono stati sottoposti a controlli. Tuttavia, come afferma la procura di Danzica, durante la permanenza nel porto polacco sulla “Andromeda” non sono stati caricati oggetti. Inoltre, mancano “prove dirette” di un coinvolgimento dell'equipaggio nell'esplosione dei Nord Stream. Secondo quanto rivelato da “Ard”, “Sueddeutsche Zeitung” e “Die Zeit”, la nave è stata ormeggiata il 19 settembre 2022 nel porto di Kolobrzeg, come confermato da un funzionario locale. Ciò contraddice la dichiarazione della procura di Danzica, secondo cui l'imbarcazione avrebbe fatto scalo in Polonia all'inizio del suo viaggio. Ci si chiede quindi se la “Andromeda” abbia fatto tappa in questo Paese sia all'andata sia al ritorno dagli attentati contro i gasdotti tra Russia e Germania. Sia la Polonia sia l'Ucraina hanno negato ogni coinvolgimento nei sabotaggi delle infrastrutture nel Baltico. Tuttavia, entrambi i Paesi si sono sempre opposti alla realizzazione dei Nord Stream, giudicandoli un mezzo con cui la Russia poteva accrescere la propria influenza in Europa. Varsavia e Kiev potrebbero quindi aver collaborato nella distruzione delle condotte. (Geb)