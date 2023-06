Speciale infrastrutture: Moldova, Bers stanzierà altri 55 milioni di dollari per settore agricolo fino al 2029

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bers stanzierà altri 55 milioni di dollari per lo sviluppo del settore agricolo della Moldova fino al 2029. Il governo moldavo ha approvato un disegno di legge sulla ratifica dell'Accordo di prestito tra la Moldova e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) al fine di realizzare il progetto "Investimenti per la governance, la crescita e la resilienza in agricoltura (Aggri)". Lo riferisce l'agenzia moldava "Deschide.md", secondo cui saranno assegnati 21 milioni di dollari agli agricoltori sotto forma di sovvenzioni, per stimolare iniziative di promozione e sviluppo del settore zootecnico e orticolo. Altri 25 milioni di dollari saranno destinati alla riabilitazione delle infrastrutture di irrigazione primarie e secondarie. Allo stesso tempo, sono previsti circa 6,5 milioni per rafforzare le capacità dell'Agenzia per gli interventi ei pagamenti per l'agricoltura (Aipa) e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare (Ansa). Con tale importo sarà finanziata anche la creazione del Centro di consulenza agricola e dei Centri di eccellenza veterinaria. Allo stesso tempo, verranno utilizzati circa 2,5 milioni di dollari per la gestione del progetto. Le risorse finanziarie contribuiranno a migliorare la qualità dei servizi agricoli, aumentando la resilienza e la produttività delle imprese agricole. La vulnerabilità alla siccità sarà inoltre ridotta ampliando la disponibilità dei servizi di irrigazione per gli agricoltori e garantendo meccanismi di risposta efficaci alle crisi emergenti. (Rob)