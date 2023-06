Speciale infrastrutture: assessore Roma, stazione Venezia impresa titanica da 700 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- La stazione Venezia della Metro C di Roma avrà un costo di 700 milioni di euro a fronte di una spesa media, normalmente necessaria per una stazione, di 100-150 milioni di euro. E per questo "si tratta di una impresa titanica". Lo ha detto l'assessore ai Trasporti di Roma, Eugenio Patanè, in occasione dell'inaugurazione del cantiere della Metro C di Roma a piazza Venezia a cui sono presenti il ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, e il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato all'inaugurazione di questo cantiere - ha detto Patanè -. È un momento storico per importanza di questa stazione. È una delle più difficili al mondo per la composizione del terreno, per lo stato archeologico e per il collegamento con i musei intorno. Inoltre ha funzioni trasportistiche collegate alla Metro D, che sarà la quarta metropolitana di Roma. Non è la fine ma l'inizio di un lavoro. La stazione avrà un importante significato dal punto di vista archeologico nel progetto dei Fori Imperiali, a cui sta lavorando Walter Tocci insieme al ministero. Si tratta di un'impresa titanica, basta pensare che la stazione Venezia costa 700 milioni di euro, quando in media una stazione costa 100-150 milioni. Il resto della tratta T1 partirà contemporaneamente, e per questo ringrazio il governo per i finanziamenti". (Rer)