Speciale infrastrutture: Lazio, Urso e Rocca firmano addendum per sviluppo banda ultra larga Regione

- L’8 marzo 2023, infatti, è stato firmato un aggiornamento all’accordo quadro del 2016 tra il governo e la Conferenza delle regioni per lo sviluppo della banda ultra larga su tutto il territorio nazionale. Ogni Regione ha poi redatto, insieme alle strutture del ministero, il proprio piano tecnico che prevede un finanziamento congiunto con fondi nazionali e comunitari e piani regionali specifici. Nel corso dello sviluppo del piano è stato necessario rimodulare alcune risorse per venire incontro alle necessità di spesa da parte dei territori. Il Mimit sta rivedendo tutti gli accordi di programma con le Regioni attraverso la firma di addendum che aggiornino le disposizioni precedenti. Le attività oggetto dell’addendum sono finanziate con: 13.800.000 euro del Por Fesr programmazione 2014-2020; 38.000.000 euro di fondi Fsc regionali programmazione 2014-2020 (Psc Lazio); 26.200.000 euro di fondi del Psr/Feasr programmazione 2014/2022; 1.400.000 euro di fondi regionali; 2.400.000 euro di fondi individuati per la regione Lazio a valere sui fondi Psc Mimit infrastrutture Bul Aree Bianche. Sulla base dell’accordo quadro l'entità del fabbisogno della regione Lazio, come per le altre regioni, può essere periodicamente rideterminata in considerazione di elementi che, in fase di attuazione del piano tecnico, modifichino le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi del Grande Progetto Banda ultra larga Aree Bianche. (Com)