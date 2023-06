Speciale infrastrutture: Mit, da Commissione oltre 400 milioni all’Italia su reti transeuropee trasporti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 400 milioni di euro destinati all’Italia sulle reti transeuropee dei trasporti (Ten-t), a valere sul Programma connecting europe facility, approvati dalla Commissione europea e destinati a dieci progetti. Una significativa parte dei fondi (350 milioni di euro) – si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) – è destinata alla galleria di base del Brennero, uno dei principali progetti dell’intera mappa dei corridoi Ten-t. Una volta completato, il tunnel permetterà infatti di superare le attuali difficoltà al trasporto merci attraverso le Alpi. Un progetto costato complessivamente più di 2 miliardi di euro, cui si aggiungono gli ulteriori 700 milioni approvati ieri e destinati in maniera paritetica ad Italia ed Austria. Ammessi al finanziamento anche altri due progetti di forte rilevanza per la connettività italiana con il nord-Europa: l’adeguamento della Bussoleno-Avigliana sulla nuova linea av Torino-Lione ed il by-pass di Rovereto per l’accesso sud alla galleria di base del Brennero. Ulteriori stanziamenti sono destinati al potenziamento dei terminali multimodali di Pordenone e Parma, al progetto di collegamento con l’aeroporto di Milano Linate e allo sviluppo di soluzioni tecnologiche per la digitalizzazione, la gestione del controllo aereo e i sistemi di trasporti intelligenti stradali. Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha espresso grande soddisfazione. (Rin)