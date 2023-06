Speciale infrastrutture: Salvini, 2032 anno rivoluzionario da stazioni a Roma a ponte stretto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 2032 "può essere un anno rivoluzionario da più punti di vista, dal primo treno nella stazione di piazza Venezia a Roma alla prima auto in transito sul ponte dello stretto". Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini, in occasione dell'inaugurazione del cantiere della Metro C di Roma a piazza Venezia. (Rer)