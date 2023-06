Speciale infrastrutture: Pd, ministro chiarisca su Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ministro Salvini faccia chiarezza sull'iter per la realizzazione dell'Alta Velocità tra Salerno e Reggio Calabria, come da progetto Rfi, composto da tre lotti: Battipaglia-Praja, Praia-Tarsia e il raddoppio della galleria Santomarco". Lo chiedono i deputati del Partito democratico Paola De Micheli, Anthony Barbagallo e Marco Simiani in un'interrogazione al ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture. "Si chiedono le ragioni per le quali sui siti istituzionali non sia più rintracciabile il progetto originario Rfi così come il Lotto 2 Praja-Tarsia, non siano state prese iniziative volte a velocizzare l'iter già avviato - per un'opera strettamente connessa al Ponte sullo Stretto la cui realizzazione è stata più volte caldeggiata dallo stesso ministro - e non sia stato informato il Parlamento sul percorso dell'opera e su eventuali criticità emerse", concludono. (Rin)