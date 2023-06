Roma: lavori Assemblea capitolina a rilento, protestano le opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta al quarto appello con 27 consiglieri presenti l'Assemblea capitolina convocata per le ore 10 di questa mattina nell'Aula Giulio Cesare del Campidoglio. La seduta è stata interrotta intorno alle 12:15 dalla presidente, Svetlana Celli, dopo la votazione di un Ordine del giorno presentato dal consigliere capitolino Marco Di Stefano di Udc Forza Italia. Celli ha convocato una Conferenza dei presidenti nella Sala delle Bandiere. Ripresa l'Assemblea, poco prima delle 13:00, la seduta è stata sospesa nuovamente per la pausa pranzo e al ritorno è stata chiusa. "Che si inizi il Consiglio con un'ora e mezzo di ritardo è un'abitudine intollerabile", ha detto il consigliere di Udc Forza Italia, Marco Di Stefano. "Aula convocata alle 10 ma lavori che cominciano soltanto un'ora e quaranta minuti più tardi per poi essere definitivamente interrotti, dopo la conferenza dei capigruppo e la pausa pranzo, intorno alle ore 14", ha detto il capogruppo capitolino di Italia viva, Valerio Casini.(Rer)