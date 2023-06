Sanità: Landini (Cgil), aumentare investimenti, in 20 anni tagliati 37 miliardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre aumentare gli investimenti pubblici nella sanità pubblica. "Quello che vediamo oggi è frutto di tagli. Non è un problema solo di questo governo, qualsiasi governo, tolta la parentesi della pandemia, in cui c'è stato il tentativo di una crescita degli investimenti, in 20 anni abbiamo visto un taglio di 37 miliardi". Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso di una assemblea alla Asl Roma 3. "E questo governo - ha aggiunto - nel documento di programmazione economica fatto votare in parlamento ha previsto nei prossimi tre anni una riduzione della spesa". Sul rapporto tra spesa sanitaria e Pil "stiamo tornando indietro, e siamo a livello dei paesi che stanno spendendo meno. Siamo lontani da 9 per cento della Germania o il quasi 9 per cento della Francia, siamo poco più del 6 per cento. Se non si aumenta la spesa del fondo sanitario nazionale pubblico, molti servizi non vengono garantiti. Non c'è solo un peggioramento delle condizioni, della qualità dei servizi erogati e della salute delle persone", ha concluso Landini. (Rer)