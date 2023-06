Lazio: Foti (Fd’I), buona politica torna in Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie al presidente Rocca la regione Lazio potrà rialzarsi dai disastri provocati da tanti anni di guida Pd. Lo dichiara in una nota il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dei deputati, Tommaso Foti. “Dalla sanità - che vedrà fra le altre cose la riapertura del San Giacomo - ai rifiuti; dai fondi del Pnrr ai trasporti, passando per le grandi opere attese per il Giubileo. Un lavoro importante e di grande responsabilità attende tutta la squadra di Rocca, che già nei primi 100 giorni di governo registra risultati più che positivi. Con il centrodestra la buona politica torna in regione Lazio a favore delle imprese locali e di tutti i cittadini", aggiunge Foti. (Rin)