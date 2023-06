© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ogni anno "120 mila giovani se ne vanno dal nostro Paese. Si tratta di persone diplomate o laureate, quindi sono competenze formate qui che perdiamo perché non tornano" in quanto non c'è lavoro. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, nel corso di una assemblea alla Asl Roma 3. (Rer)