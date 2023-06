Polonia-Ungheria: incontro ministri Agricoltura, focus su divieto import cereali da Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri dell’Agricoltura di Polonia e Ungheria, rispettivamente Robert Telus e Istvan Nagy, si sono incontrati a Varsavia oggi. Lo ha reso noto l’emittente “Polskie Radio”. In una conferenza stampa congiunta, Telus ha ricordato che Polonia e Ungheria fanno parte di una coalizione di cinque Paesi all’interno dell’Ue con una posizione analoga in merito al divieto alle importazioni di cereali dall’Ucraina. Telus ha spiegato che i prodotti agricoli ucraini resteranno disponibili sul mercato anche dopo la fine della guerra, ragione per la quale “la Commissione Ue va sollecitata a creare strumenti concreti per evitare di continuare ad avere un problema”. Il ministro polacco ha anche detto che la coalizione non è contro nessuno, né contro l’Unione europea, né contro l’Ucraina. (Vap)