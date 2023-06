Mes: Paita (Az-Iv), alla fine sarà ratificato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ratifica del Mes “arriverà, magari dopo un prolungamento dei tempi e una trattativa in Europa su altre questioni. È tutta una pantomima". Lo ha detto la presidente del Gruppo Azione-Italia viva al Senato e coordinatrice nazionale di Italia viva, Raffaella Paita, a “Tagadà”, su La7. "Come andrà a finire era già evidente quando ci fu una nostra interrogazione parlamentare al ministro dell'Economia in Senato. Giorgetti era stato molto chiaro: l'Italia non può permettersi di non ratificare il Mes", ha ricordato Paita. (Rin)