Imprese: Speri diventa Spa, fatturato e personale in crescita a sostegno di sfide Nazione (2)

- Con la volontà di contribuire alla creazione di un futuro sostenibile, siamo attivi nel settore energetico e ambientale con importanti servizi per Enel Green Power e Alstom. Il modello Speri è un concreto riferimento per i giovani, donne e uomini di talento, da nord a sud. "Attraverso l'innovazione dei processi vogliamo rilanciare la grande cultura tecnica italiana", osserva Lupoi, che aggiunge: "Una tradizione di eccellenza, il continuo investimento nell'innovazione e nella digitalizzazione, valori condivisi di sostenibilità ed inclusività, di famiglia e work-life balance sono i drivers del piano strategico di Speri che hanno permesso di attrarre giovani talenti, 70 per cento under 35, e di ottenere la certificazione per la parità di genere con un gender split 58 per cento-42 per cento. In questo contesto si deve inquadrare la nostra scelta di integrare professionalità di rilevante esperienza internazionale e consolidare collaborazioni strategiche con l'industria e il mondo accademico, l'Università La Sapienza di Roma, Federico II di Napoli e l'Università di Pavia". Il progetto Speri 2026 è ancora più ambizioso, con proiezione di fatturato 100 milioni, grazie al forte impulso dei mercati esteri, ed un team che vuole raggiungere quota 1.000. (Com)