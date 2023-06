Governo: Furfaro (Pd), Santanchè non giochi a nascondino e si dimetta subito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dipendenti fatti a lavorare a tempo pieno nonostante fossero in Cassa integrazione a zero ore. Fornitori non pagati. Tfr ai dipendenti licenziati mai versati. Aziende distrutte mentre gli amministratori ricevevano lauti compensi. L'inchiesta di 'Report' su Daniela Santanché non può esaurirsi con una ministra che pensa di cavarsela giocando a nascondino o con delle semplici scuse di circostanza.Una ministra che non paga i lavoratori va dimissionata. Subito". Lo scrive su Twitter Marco Furfaro, componente della segreteria del Pd. (Rin)