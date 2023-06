Lazio: assessore Servizi sociali, bene cento giorni Rocca, Regione non lascia dietro nessuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In linea con quanto dichiarato dal presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca "l’assessorato ai Servizi sociali, che ho l’onore di presiedere, è stato incentrato in questi primi cento giorni sulla conoscenza approfondita delle innumerevoli problematiche che rientrano tra le competenze del mio ufficio. Ho quindi preso contatto con il mondo dell’associazionismo sociale e del volontariato, con enti, famiglie, semplici cittadini per capire da vicino bisogni, necessità, urgenze di tantissime persone che si attendono dalle istituzioni risposte a problemi concreti e, il più delle volte, assai seri perché incidono fortemente sulla qualità della vita delle persone interessate e delle loro famiglie". Lo ha dichiarato l’assessore ai Servizi sociali, alla Disabilità, al Terzo Settore, ai Servizi alla Persona della Regione Lazio, Massimiliano Maselli. (segue) (Com)