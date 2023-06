Venezia: "Stranieri Ovunque" il titolo per la 60ma Biennale Arte 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 20 aprile 2024 al 24 novembre 2024 a Venezia, si svolgerà la 60ma Esposizione Internazionale d'Arte che si intitolerà 'Stranieri Ovunque – Foreigners Everywhere'. "L'espressione Stranieri Ovunque – ha spiegato Adriano Pedrosa, curatore della 60ma esposizione - ha (almeno) un duplice significato. Innanzitutto vuole intendere che ovunque si vada e ovunque ci si trovi si incontreranno sempre degli stranieri: sono/siamo dappertutto. In secondo luogo, che a prescindere dalla propria ubicazione, nel profondo si è sempre veramente stranieri. In occasione della Biennale Arte 2024 si parlerà di artisti che sono essi stessi stranieri, immigrati, espatriati, diasporici, émigrés, esiliati e rifugiati, in particolare di coloro che si sono spostati tra il Sud e il Nord del mondo". "Adriano Pedrosa – ha spiegato Roberto Cicuto, presidente della Biennale di Venezia, è un curatore brasiliano e direttore del Masp, Museo di San Paolo realizzato dall'architetta di origine italiana Lina Bo Bardi. Si è contraddistinto per originalità e innovazione, anticipando temi e linee curatoriali poi seguite da altre mostre in tutto il mondo. Cambiare il punto di vista attraverso cui raccontare l'arte contemporanea credo sia ciò che una istituzione di rilevanza internazionale come La Biennale di Venezia debba fare. E qui non si tratta solo di un punto di vista estetico ma anche geografico, come quando al cinema si riprende la stessa scena in controcampo. Questa è la 60esima edizione dell'Esposizione Internazionale d'Arte Contemporanea nell'arco di 128 anni dalla prima, e non c'era mai stata una curatrice o un curatore proveniente da un paese dell'America Latina".(Rev)