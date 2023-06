Lombardia: Como, striscioni anti-pride, Orsenigo (PD), azione inquietante di Fiamma Tricolore, odio non è un'opinione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Gli striscioni di Fiamma Tricolore e le dichiarazioni inquietanti rilasciate dal segretario regionale giovanile Marco Dalle sono inaccettabili. L'odio non è un'opinione e fare passare il grave episodio come libertà di espressione è ingiustificabile," dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico, Angelo Orsenigo, condannando l'azione del gruppo giovanile di estrema destra tenutasi nelle scorse ore a Como. "Gli attacchi ai diritti vengono tanto dalla destra estrema, come nel caso di Como, quanto dalla destra di Governo le cui politiche, ricordiamolo, hanno portato 33 atti di nascita di bambini di famiglie omogenitoriali ad essere impugnati dalla procura di Padova. Eppure, qualche settimana fa, in Consiglio regionale, esponenti della maggioranza votavano contro la presenza della fascia di Regione Lombardia al Pride di Milano, rivendicando come in Italia non ci fosse "una crisi di diritti violati". I fatti di Como e l'attualità nazionale dicono il contrario: parlano chiaramente di un clima di intolleranza che va combattuto con ogni mezzo. Ai bigotti non si può lasciare campo libero. Piena solidarietà agli organizzatori di Como Pride 2023 e a tutta la comunità LGBTQ+ lariana. Per i diritti di tutti, il 15 luglio ci vediamo al Pride di Como" conclude il consigliere comasco. (com)