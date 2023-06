Sport: Boschi (Iv), reazione contro antisemitismo sia unanime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sport può cambiare il mondo perché ha un valore politico e sociale. “Ne abbiamo avuto esempi nella storia e oggi non possiamo sottrarci alla condanna unanime all'antisemitismo nello sport". Così la deputata di Italia viva, Maria Elena Boschi, intervenendo al convegno "Antisemitismo nello sport". "Oggi serve 'tolleranza zero' e un atteggiamento che deve coinvolgere non solo l'ambiente sportivo, ma anche chi è espressione delle istituzioni, senza distinguo politici. Tutti – ha sottolineato - dobbiamo condannare gesti e parole contro la comunità ebraica e Israele, con una risposta chiara e netta, senza ambiguità e senza fraintendimenti. Alcuni strumenti normativi già ci sono: penso al reato di negazionismo che approvammo nel 2016, dopo un lavoro intenso con la presidente Noemi Di Segni. Come ci sono società sportive che hanno reagito nei confronti delle proprie curve. Ma c'è un lavoro da fare sulle sanzioni, anche introducendone di più innovative ed educative, come l'obbligo a visitare il memoriale dell'olocausto, un obbligo a conoscere e ricordare. E poi non dobbiamo limitarci a sanzionare chi sbaglia, a condannare razzismo e antisemitismo, ma possiamo guardare in positivo al messaggio che si può dare, perché lo sport può dare esempi positivi divenendo un modello di riferimento, come già accaduto con gli sportivi che nelle scuole si sono messi in gioco per parlare contro la violenza sulle donne". "Lo sport è la prova bellissima che tutte le teorie razziste e antisemite sono fandonie, lo sport è meritocrazia. Si possono perdere partite, si possono perdere gare, non ci possiamo permettere però di perdere la sfida educativa", ha concluso Boschi. (Rin)