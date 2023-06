Spagna: presidente Madrid Ayuso, mano tesa dei popolari verso Vox dopo elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Comunità di Madrid, Isabel Diaz Ayuso, ha affermato che il Partito popolare (Pp) avrà una "mano tesa" nei confronti di Vox dopo le elezioni generali del 23 luglio per "disarcionare" il governo nazionale di Pedro Sanchez in quanto la Spagna "ha bisogno di un cambiamento". Durante la seconda sessione del dibattito d'investitura in Assemblea regionale, Ayuso ha, tuttavia, rimproverato a Vox il fatto che la loro esistenza si basa sull'andare "contro il Pp" e che sono diventati un "cuscino e un grande aiuto" per il governo di Pedro Sanchez. "Avete avuto il dono di avvantaggiare Sanchez ogni volta che ne ha avuto bisogno", ha aggiunto la leader madrilena. (Spm)