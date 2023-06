Serbia: ministra Energia, riserve sufficienti di gas e petrolio per prossimo inverno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Serbia sono state assicurate riserve sufficienti di gas naturale, petrolio e derivati del petrolio per il prossimo inverno. Lo ha affermato la ministra dell'Energia di Belgrado, Dubravka Djedovic, ospite in una trasmissione dell'emittente "Happy". Djedovic ha aggiunto che l'obiettivo è quello di "espandere ulteriormente le capacità di stoccaggio al fine di ridurre i rischi di interruzioni del mercato". "In Ungheria, abbiamo immagazzinato 220 milioni di metri cubi di gas, per un totale di 560 milioni, sufficienti per circa 60 giorni di consumo nella stagione di riscaldamento" ha affermato la ministra. Parlando della firma di ieri del memorandum d'intesa sulla costruzione di un oleodotto lungo 304 chilometri tra Serbia e Ungheria, Djedovic ha sostenuto che in questo modo il Paese si assicurerà una nuova alternativa nell'approvvigionamento. "Quando il gasdotto sarà costruito, non ci affideremo più solo all'oleodotto adriatico Janaf, attraverso la Croazia, ma avremo un'altra rotta di approvvigionamento", ha sottolineato, aggiungendo che è sempre importante avere più partner su cui contare e che l'Ungheria "è uno dei principali". (Seb)