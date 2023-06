Giustizia: Costa (Az-Iv), conflitto maggioranza inverte iter parlamentare riforma Nordio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quattro giorni fa, in un'intervista al 'Corriere della Sera', il ministro Ciriani annunciava che la riforma della Giustizia a varata dal ministro Nordio e approvata dal Consiglio dei ninistri, sarebbe stata bollinata e trasmessa alla Camera. Oggi, invece, scopriamo che questo atto andrà al Senato. Perché questa inversione in corsa? Probabilmente frutto di un braccio di ferro interno alla maggioranza. Per noi è ovviamente indifferente da quale ramo del Parlamento si inizi, ma se queste sono le premesse che fanno addirittura smentire le parole del Ministro dei Rapporti con il Parlamento, penso che durante il percorso dell'iter parlamentare, la conflittualità di questa maggioranza non potrà che amplificarsi". Lo afferma Enrico Costa, deputato di Azione-Italia viva alla Camera.(Rin)