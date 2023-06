Sudafrica: Ramaphosa al summit di Parigi, transizione energetica richiede partner a lungo termine (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Sudafrica, ha ricordato, sta affrontando questa transizione con una serie di difficoltà tra cui alti livelli di povertà e un deficit energetico. "Abbiamo alti livelli di disoccupazione tra i lavoratori non qualificati, il che rende più impegnative le potenziali perdite di posti di lavoro nella catena del valore del carbone. Abbiamo un ambiente fiscale vincolato che limita la capacità del governo di fornire sicurezza sociale in caso di perdita di posti di lavoro. In secondo luogo, occorre porre maggiore enfasi sulla componente giusta della transizione, sia nella strutturazione del piano di investimenti che nel corrispondente pacchetto di finanziamenti. I Paesi che stanno attraversando una giusta transizione energetica devono essere chiari su come definiscono 'giusto', in particolare per quanto riguarda l'impatto sociale. In terzo luogo, date le attuali crisi energetiche del Sudafrica, ci siamo resi conto che la flessibilità è fondamentale. I Paesi devono poter decidere un percorso di transizione che tenga conto di obiettivi di sviluppo come la sicurezza energetica", ha proseguito il presidente sudafricano. (segue) (Res)