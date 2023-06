Sudafrica: Ramaphosa al summit di Parigi, transizione energetica richiede partner a lungo termine (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ramaphosa ha quindi sottolineando la necessità che i partenariati per la transizione energetica si traducano in un sostegno finanziario tangibile. "L'entità del sostegno finanziario deve tenere conto del livello di sviluppo dei Paesi e dell'entità della transizione necessaria. Ad esempio, l'attuale impegno di 8,5 miliardi di dollari da parte dei nostri partner è meno di un decimo di quanto sarà necessario nei prossimi cinque anni per una transizione giusta e significativa. Le sovvenzioni devono costituire una parte sostanziale del sostegno finanziario e qualsiasi condizione relativa al debito dovrebbe essere più allettante di quanto il paese potrebbe assicurarsi sui mercati dei capitali. È importante che il finanziamento rifletta l'obbligo delle economie sviluppate di finanziare misure di mitigazione e adattamento nelle economie in via di sviluppo. Il finanziamento deve essere prevedibile e certo", ha concluso Ramaphosa, sostenendo che il processo di transizione debba sostenere l'industrializzazione verde attraverso il trasferimento di tecnologia e competenze. (Res)