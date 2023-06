© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, intorno alle 13:30 (ore locali) nel distretto di Baranovic, l'elicottero Mi-24 ha effettuato un atterraggio d'emergenza. Lo ha riferito l'ufficio stampa del ministero della Difesa. I membri dell'equipaggio hanno subito delle ferite, ha reso noto il dicastero. L'incidente non avrebbe invece provocato vittime o danni. Le autorità bielorusse sono al lavoro per stabilire le cause dell'accaduto. (Rum)