Governo: Gubitosa (M5s), Santanchè mentiva in Tv, chiarisca o si dimetta

- "Quello che emerge dall'inchiesta di Report a proposito della ministra del Turismo Daniela Santanchè è semplicemente sconcertante. Ricordo che una sera, nel momento più buio della pandemia, ero ospite insieme a lei nello stesso studio televisivo. Santanchè attaccava me, in quanto componente della commissione Bilancio, e tutto il governo per i ritardi della cassa integrazione, vantandosi di averla anticipata ai suoi dipendenti. Se quanto evidenziato da 'Report' corrispondesse al vero, vorrebbe dire che la ministra ha mentito agli italiani in diretta tv. Credo che Santanchè debba chiarire immediatamente o, in alternativa, fare un passo indietro e dimettersi dal suo incarico". Lo scrive in una nota Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento cinque stelle. (Com)