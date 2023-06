Turismo: Caramanna (Fd'I), proficuo incontro a Nuova Delhi, vogliamo aumentare flussi indiani verso Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato di Fratelli d'Italia Gianluca Caramanna, capodelegazione per l'Italia al G20 Turismo in India, ha incontrato oggi a Nuova Delhi rappresentanti del settore turistico e del trasporto aereo. "È stato un incontro proficuo e utile, alla presenza dell'ambasciatore De Luca, quello che si è tenuto oggi all'ambasciata italiana in India a Nuova Delhi in cui erano presenti tutti gli operatori indiani e le compagnie aeree. Ci teniamo, anche alla luce della buona fase di forti relazioni tra India e Italia, a incrementare i flussi turistici da una nazione strategicamente in grande crescita e che può favorire un mercato alto spendente in Italia. Vogliamo promuovere le nostre destinazioni, incentivando sempre più un turismo di qualità. In tal senso è per noi strategico intensificare la collaborazione con l'India partendo proprio da due settori fondamentali per il nostro Paese, quali sono il turismo e la cultura", ha dichiarato Caramanna in un comunicato.(Com)