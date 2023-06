Sociale: Croce rossa italiana e carabinieri insieme a Villa Maraini per celebrare collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Questa mattina a Roma, nel parco della sede di Villa Maraini-Croce rossa italiana si è tenuta la cerimonia di piantumazione di un olivo, donato dai carabinieri, che rappresenta gli oltre 20 anni di collaborazione tra l'Arma dei carabinieri e la Fondazione. E' quanto si legge in una nota. "L'Arma dei carabinieri su indicazione della procura della Repubblica, è impegnata in una costante attività di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, di cui è chiaro che i tossicodipendenti sono vittime, in quanto persone che vivono situazioni di disagio e difficoltà, e vorrebbero liberarsi dalle droghe", ha spiegato il comandante della Compagnia Roma Trastevere, Mario Rocco. "Quindi è importante l'attività di aiuto che svolge Villa Maraini-Cri e per questo vi ringrazio per quello che fate e che farete - ha aggiunto -. Vi ringrazio inoltre per aver voluto questo incontro di oggi a testimonianza di un rapporto di collaborazione ultraventennale tra l'Arma e la fondazione".